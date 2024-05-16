الموارد: الخزين المائي أفضل بكثير من 2023

2024-05-16 09:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قالت وزارة الموارد المائية، إنّ الخزين المائي للبلاد، أفضل بكثير من 2023، معلنة نجاحها بخزن الجزء الأكبر من الموجة الفيضانية في سد الموصل، ضمن بحيرة الثرثار. وأكد الوزير عون ذياب عبد الله، ارتفاع مستوى الخزين المائي بشكل كبير في سد الموصل، الذي يعد الأكبر بين سدود العراق، وتبلغ سعته 11 مليار متر مكعب، وتم تمرير الجزء الأكبر من الموجة الفيضانية عبر ناظم الثرثار إلى بحيرة الثرثار لتعزيز الخزين المائي، ثم تحويل جزء منه عبر ناظم التقسيم إلى نهر الفرات. وذكر أن الإيرادات الحالية لسد الموصل تبلغ 319 م3 ثا، ونسعى لإيصالها إلى 325 م3ثا، بحسب الحد المسموح به للخزن في بحيرته، منوها بأن الثلوج أخذت بالذوبان ويجري تصريف مناسيبها القادمة من نهر فيشخابور داخل تركيا، ونظيرتها من داخل العراق، إلى سد الموصل ومنه إلى بحيرة الثرثار، بينما تم تحويل القسم الآخر نحو سدة سامراء وإلى الأهوار، مؤكدا ارتفاع مستوى المياه في سد حمرين بشكل يومي ومستمر.