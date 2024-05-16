منافذ العراق تحت المراقبة.. البرلمان يكشف عن إجراءات جديدة لمنع التهريب- عاجل

2024-05-16 10:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو لجنة النقل والاتصالات النيابية هيثم الزركاني، اليوم الخميس (16 آيار 2024)، عن آلية منع دخول البضائع المهربة الى العراق.

وقال الزركاني، لـ"بغداد اليوم"، إن "دخول شاحنات البضائع الى العراق عبر المنافذ الحدودية البرية، يتم عبر إجراءات تدقيقية وامنية عديدة"، مبينا ان "هناك تدقيقًا من قبل هيئة المنافذ وكذلك الجمارك إضافة الى الأجهزة الأمنية المختصة".

وأضاف أن "هناك الية تدقيق وتفتيش عالية المستوى تتخذ في كل المنافذ الحدودية البرية، ولهذا يتم كشف محاولات التهريب او دخول بعض البضائع المهربة"، مؤكدا أنه "لا يمكن عبور أي شاحنة دون هذه السلسلة من الإجراءات التدقيقية والتفتيشية".

وشدد الزركاني، على "تكثيف تلك الإجراءات لمنع أي محاولة للتهريب او دخول أي بضائع وغيرها بصورة غير قانونية".

يشار الى ان الهيئة العامة للجمارك، أعلنت عن تطبيق نظام الأسيكودا بـ 4 مراكز بشكل تجريبي، فيما اكدت سعيها لتعميم هذا النظام بنسبة 50% نهاية العام الحالي وبشكل كامل منتصف العام المقبل.