مرصد بيئي: الصيف المقبل الأكثر اعتدالا في العراق

2024-05-16 10:24:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توقع مرصد "العراق الأخضر" المتخصص بشؤون البيئة، يوم الخميس، أن يكون الصيف المقبل في البلاد الأكثر اعتدالاً على مدى السنوات الماضية.

وقال عضو المرصد عمر عبد اللطيف، في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن العراق عانى خلال السنوات الماضية من جفاف في مناطقه خصوصاً الجنوبية منه، مما أدى الى حصول تلوث شديد في نهر الفرات بتلك المناطق واصابات بحالات تسمم بسببه، كذلك جفاف مساحات واسعة من الاهوار ونفوق الأحياء المائية الموجودة فيها إلى جانب ارتفاع كبير في درجات الحرارة.

وبين انه لأكثر من مرة تظهر محافظات البصرة وذي قار وميسان والمثنى في صدارة المدن الأكثر حرارة على مستوى العالم .

وأكد عبداللطيف، أن الصيف المقبل سيكون الأكثر اعتدالاً بفضل ارتفاع معدل تساقط الأمطار خلال فصلي الشتاء الماضي والربيع حاليا مما ساهم بزيادة الغطاء النباتي لعموم البلاد بعد معاناة العراق خلال الأعوام الماضية من ارتفاع درجات الحرارة واشتداد العواصف الرملية نتيجة قلة الأمطار وشح المياه في الأنهار والسدود .