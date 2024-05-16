باستخدام الهاتف.. النقل تعلن قرب إطلاق آلية جديدة لدفع تذاكر خطوط النقل الجماعي

2024-05-16 10:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفواز

أعلنت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود في وزارة النقل، اليوم الخميس، قرب إطلاق آلية جديدة لدفع تذاكر خطوط النقل الجماعي باستخدام الهاتف، فيما أشارت إلى أن هذه الطريقة ستستخدم لأول مرة في العراق.

وقال مدير عام الشركة، كريم كاظم حسين، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "خط النقل الجماعي في الجامعة العراقية وجامعة الكرخ للعلوم، جزء من مشروع متكامل يبلغ عدده 72 خطاً، لخدمة كافة مناطق العاصمة بغداد".

وأشار إلى، أن "الخط يبدأ بالعمل داخل الحرم الجامعي وسيتم تمديده للعمل من تقاطع العامرية باتجاه الجامعة، ومن ثم ينتهي بمنطقة أبي غريب والعودة إلى تقاطع العامرية، ليكون هناك استكمال ما بين الخط الثاني الذي يتم افتتاحه من منطقة العامرية باتجاه منطقة باب المعظم، وبذلك ستتم تغطية مساحة كبيرة بالخطوط من داخل بغداد باتجاه أطرافها".

وأوضح، أن "الدفع يكون من خلال نظام pos في الحافلات، حيث يمكن الآن استخدام الموبايل في الدفع بشكل مباشر، وكذلك بالإمكان استخدام كافة بطاقات الدفع الإلكتروني كالفيزا كارد والماستر كارد، أو أي بطاقة يستخدمها المواطن بإمكانه استخدامها للدفع".

وتابع أن "هذه البطاقات من الممكن أن تكون ورقية، أي تشترى بالمبلغ الذي يرغبه المواطن وعندما ينتهي رصيدها، فبإمكانه تمريرها لمرة واحدة حتى نسمح للمواطن بالوصول للمكان الذي يريده، على أن يقوم بتعبئتها مرة أخرى".

وبين، أن "موضوع الدفع عن طريق تطبيق الموبايل أو الدفع من رصيد الموبايل، هي طرق جديدة تستخدم لأول مرة في العراق، وسيتم تفعيلها خلال الأيام القليلة القادمة، حيث ستنطلق بالجامعات ثم ستطبق في كافة شوارع العاصمة بغداد".

ونوه بأن "مرحلة استخدامها في الجامعات هي مرحلة تجريبية، وبعد نجاحها وتحويل الأموال وانتقالها بشكل سلس ويسير وسريع، سيتم الانتقال إلى تطبيقها في كافة الحافلات العاملة في شوارع بغداد".