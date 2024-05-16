2024-05-16 10:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (16 آيار 2024)، بتنفيذ عدد من الإجراءات الخاصة بتطوير عمل المصرف العراقي للتجارة TBI.

وقال مصدر حكومي لـ "بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه بتنفيذ عدد من الإجراءات الخاصة بتطوير عمل المصرف العراقي للتجارة TBI وزيادة إسهاماته في التمويل والتنمية الاقتصادية للبلاد".

وأضاف، أن "من ضمن تلك الإجراءات تشكيل لجنة مشتركة بين (مكتب رئيس الوزراء والبنك المركزي والمصرف العراقي للتجارة) تقوم بدراسة وتقييم القروض الممنوحة من المصرف للقطاع الخاص (أفراد وشركات) وسبل تسوية المتعثر منها من خلال خطة تحفيزية مقترحة بهذا الخصوص على ان تنجز اللجنة عملها خلال شهر من الآن".

وأشار الى أنه "من بين الإجراءات أيضا، تكليف المصرف العراقي للتجارة بإعداد دراسة حول منح القروض وتحفيز القطاع الخاص للاستفادة القصوى من الخدمات الائتمانية التي يقدمها المصرف خلال شهر".

وتابع، "كما وجه بتنفيذ الخطة المقترحة من البنك المركزي لتطوير فعاليات المصرف العراقي للتجارة من خلال زيادة عدد فروع المصرف في بغداد والمحافظات لاسيما في المحافظات ذات النشاط الاقتصادي الواسع".

ولفت الى "تسهيل وتبسيط تقديم الخدمات من النواحي كافة والعناية بزبائن المصرف وتحديد آليات لمراقبة ومتابعة ذلك، بالإضافة الى مراجعة نظام الأجور والعمولات التي يتقاضاها المصرف بما يحقق أكبر استقطاب ممكن للعملاء وبما يساعد في تحقيق هدف استقرار سعر الصرف والاستقرار العام للأسعار خدمة لمصلحة المواطنين".