صولة أمنية تنتهي بالقبض على اربعة متهمين بالقتل شمالي ذي قار

2024-05-16 10:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الخميس، عن تنفيذ عملية نوعية تمكنت خلالها من إلقاء القبض على 4 متهمين ، مطلوبين بقضايا قتل في قضاء النصر شمال الناصرية. وذكر بيان للقيادة، تلقته شبكة اخبار الناصرية، ان “هذه الواجبات تاتي باشراف قائد شرطة المحافظة اللواء مكي شناع الخيگاني...

