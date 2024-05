نائب محافظ ذي قار: الاهتمام بالقطاع التربوي أولوية لدى الحكومة المحلية

2024-05-16 10:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكد نائب محافظ ذي قار ماجد العتابي خلال اجتماع اللجنة الخاصة بتطوير قطاع التربية والتعليم، أهمية ملف التربية والتعليم في المحافظة كونه يخص الشريحة الأساسية في المجتمع. وقال العتابي في بيان، تلقته “شبكة أخبار الناصرية”، إنه “تم عقد اجتماع مشترك ضم اللجنة الخاصة بتطوير قطاع التربية والتعليم...

