2024-05-16 11:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجل سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الخميس (16 آيار 2024)، ارتفاعًا طفيفًا ليصل الى 147.000 دينار مقابل كل 100 دولار.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 145,900 دينار مقابل كل 100 دولار".

واضاف، أن " اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 147,000 دينار، بينما بلغ الشراء 145,000 دينار لكل 100 دولار".







