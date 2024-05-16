اللاعب أولي واتكينز يدخل في حسابات مانشستر يونايتد الإنكليزي

2024-05-16 11:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية، يوم الخميس، بأن إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي وضعت اللاعب أولي واتكينز، مهاجم أستون فيلا، نصب أعينها لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وذكرت الصحيفة أن إدارة مانشستر يونايتد تتطلع لـ"ثورة شاملة" في بناء الفريق، تعتمد على خروج بعض الأسماء التي تلقت عروضاً في الفترة الأخيرة مثل كاسيميرو، وبرونو فرنانديز، وأنطوني مارسيال، بعد رحيل رافايل فاران واستقطاب لاعبين مميزين، لمساعدة الفريق على المنافسة على لقب الدوري.

وقدم أولي واتكينز موسماً رائعاً مع أستون فيلا، بعدما سجل 19 هدفاً في الدوري الإنكليزي، وقدم 13 مساهمة لفريقه خلال 36 مباراة.

وينافس واتكينز صاحب الـ28 عاماً على لقب هداف الدوري الإنكليزي، وهو ما جعل إدارة مانشستر يونايتد ترغب في الظفر بخدمات اللاعب، ليكون المهاجم الأساسي في تشكيلة عملاق أولد ترافورد، خلال الموسم الجديد.

وستكون مهمة مانشستر يونايتد ليست سهلة لإقناع المدرب أوناي إيمري المدير الفني لفريق أستون فيلا بإطلاق سراح لاعبه الذي يرتبط بعقد يمتد حتى عام 2028.

ويترقب واتكينز التواجد في قائمة منتخب إنكلترا، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، بعد تألقه في الموسم الحالي لقيادة هجوم الأسود الثلاثة.