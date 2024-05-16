2024-05-16 11:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

فصلت وزارة النفط، اليوم الخميس، العقود الموقعة مع شركة توتال الفرنسية، فيما تحدثت عن مشروع مهم يخص الطاقة الكهربائية، في محافظة البصرة. وقال المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد لـالاقتصاد نيوز، إن العقد مع توتال الفرنسية يضم أربعة محاور أو قطاعات، لافتا الى أن العقد الأول هو نقل ماء البحر ومعالجته، بعدها يتم ضخه الى الحقول النفطية باعتبارها تحتاج الى كميات كبيرة من المياه، والذي يساعد على الضغط المكمني بالحقول النفطية في ادامة وزيادة الإنتاج النفطي. وأضاف: من المؤمل أن يضخ هذا المشروع يوميا 5 مليون برميل من المياه، حيث يقوم بتحويل المياه المالحة الى صالحة ويتم ضخها الى الحقول النفطية، مؤكداً: لا نستطيع تطوير واستخراج النفط بدون المياه. وأشار الى ان العقد الأخر يتمثل باستثمار الغاز من خمسة حقول نفطية، حيث تتمثل المرحلة الاولى بـ300 مليون قدم مكعب قياسي يوميا، بالإضافة الى المرحلة الثانية كذلك. وبين جهاد، أن المشروع الثالث هو زيادة الإنتاج في حقل ارطاوي الى أكثر من 210 الف برميل باليوم الواحد، مستدركا بالقول: المشروع الرابع هو استثمار الطاقة الكهربائية من الشمسية، اي توليد الطاقة الشمسية بقدرة 1ك اي بقدرة 1000 ميكاواط في محافظة البصرة. وأكد المتحدث باسم وزارة النفط، أن هذا المشروع يعتبر الأول بهذا المجال والحجم في العراق. وفي وقت سابق، اعلنت وزارة النفط العراقية، توقيع عقود مع شركات توتال الفرنسية بقيمة 27 مليار دولار ، بالوقت الذي أعلن وزير النفط حيان عبد الغني، أمس الاربعاء، وصول توتال الى العراق للبدء بالاعمال التطويرية في مختلف القطاعات.