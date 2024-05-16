صلاح الدين تحدد الشرائح المشمولة بتوزيع الشقق السكنية في قضاء بلد

2024-05-16 11:48:02 - المصدر: واع

صلاح الدين – واع – فليح العبيديناقشت محافظة صلاح الدين ،اليوم الخميس، آلية توزيع مجمع الشقق السكنية في قضاء بلد ، فيما حددت الشرائح المشمولة بعملية التوزيع وموعد تسليمها.وقال قائممقام قضاء بلد حيدر إسماعيل ، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم عقد اجتماع في ديوان محافظة صلاح الدين برئاسة المحافظ بدر فحل الجبوري ومديرة إسكان المحافظة سندس ، حيث تناول الاجتماع الآلية التي سيتم العمل بها لتوزيع الحي أو الشقق السكنية في قضاء بلد" ،مبيناً أن "عدد الشقق هو 594 شقة سكنية".وأضاف أن "الشرائح المشمولة في توزيع الشقق السكنية هي شريحة الشهداء وشريحة الجرحى والمشمولين بقانون مؤسسة الشهداء وأيضاً ذوو الإعاقة وهناك نسبة 10% للمواطنين".وأوضح أن "عملية التوزيع ستحتاج إلى وقت لأن هذه الشقق يتم إشغالها من قبل القوات الأمنية وهناك مداولة أو حوار يجري الان مع القوات الأمنية في سبيل الانتقال الى مكان ثانٍ وإخلاء هذه الشقق ومن ثم ترميم المجمع الذي تضرر وتعرض للاندثار" ،مشيراً إلى أنه "بعد إكمال عملية الإخلاء والترميم سيتم توزيعها وفق الشرائح المحددة من قبل وزارة الإعمار والإسكان".