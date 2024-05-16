محافظ البنك المركزي: إجراءاتنا باستخدام منصة التحويلات الخارجية منعت عمليات غسل الأموال

2024-05-16 11:48:02 - المصدر: واع

بغداد-واع

أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق ،اليوم الخميس، أن الإجراءات الأخيرة باستخدام منصة التحويلات الخارجية منعت عمليات غسل الأموال.

وذكر البنك المركزي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، شارك في الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية في المملكة العربية السعودية" ،مبيناً أن "العلاق ألقى كلمةً حول جهود البنك المركزي العراقي في إشاعة الشفافية المالية وجمع المعلومات الخاصة بالمستفيد الحقيقي وتبادلها على الصعيد الدولي".

وأكد العلاق، بحسب البيان، أن "الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي العراقي متمثلةً باستخدام منصة التحويلات الخارجية الإلكترونية التي أسهمت بشكل فعال في تحديد هوية المستفيد الحقيقي، ومنعت استخدام التحويلات الخارجية كوسيلة لعمليات غسل الأموال".

وأشار ، الى أن "استخدام منصة البيع النقدي أسهمت في وصول العملة الأجنبية للمستفيدين الحقيقيين من المسافرين أو الدارسين خارج العراق فضلاً عن الحالات الأخرى التي تحتاج الى النقد الأجنبي وفق القانون".