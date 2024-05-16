اليوم.. دوري نجوم العراق يطلق جولته الـ 29 بإقامة مباراتين

2024-05-16 11:48:03 - المصدر: واع

بغداد – واع

تفتتح اليوم الخميس، منافسات الجولة الـ 29 من دوري نجوم العراق بكرة القدم للمحترفين، بإقامة مباراتين، تجمع الأولى نوروز ونفط الوسط، بينما يلتقي في المواجهة الثانية الكهرباء وفريق القاسم.

ويطمح ممثل محافظة السليمانية للنهوض من كبوة الخسارة التي تعرض لها أخيرا أمام دهوك بهدف نظيف، من خلال تحقيق الفوز الذي يؤهله للمنافسة على المركز الرابع بينما يبحث عندليب الفرات عن نتيجة جيدة تحفزه على ترك منطقة القاع، لا سيما أنه يعاني من أسوأ سلسلة له في تاريخ مشاركاته المحلية، إذ يقبع بالمركز الأخير من دون أن يحقق أي فوز في 28 جولة.

وفي اللقاء الثاني يتطلع الكهرباء لظهور مميز حينما يستقبل متحديه نادي القاسم في ملعب الزوراء، ونجح الفريق البرتقالي بحصد 3 نقاط مهمة عبر بوابة نفط الوسط بثنائية مقابل لا شيء، ليرتفع رصيده إلى النقطة الـ (32) في المرتبة الثانية عشرة.

وعلى الجانب الآخر يسعى الفريق البابلي لاستعادة ثقته بنفسه عقب العروض السلبية في المباريات السابقة، وآخرها التعادل أمام الميناء بدون أهداف.

وتستكمل يوم غد الجمعة الجولة الـ 29 حينما تقام 4 مباريات، إذ يأمل الشرطة العودة إلى العاصمة بانتصار مهم ونقاط كاملة بمواجهة كربلاء، بينما يلعب الكرخ أمام النفــط، ويستضيف أمانة بغداد نظيره نفط البصرة، ويشد الحدود الرحال لملاقاة أربيل، على أن تختتم الجولة بعد غد السبت عندما يخوض القوة الجوية المتصدر رحلة محفوفــة بالمخاطر لمقابلة الميناء، ويحل الطلبة ضيفاً على نفط ميسان، ويلعب الزوراء مع زاخو، والنجف أمام دهوك.