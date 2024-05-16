2024-05-16 11:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قرر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، منح قدماً و مكافئة مجزية لضباط و منتسبي شرطة محافظة النجف لدورهم في حسم قضية اغتيال الدكتور المتقاعد فيصل الحويزي.

وذكرت وثيقة صادرة من مجلس محافظة النجف معنونة الى مكتب وزير الداخلية وتلقتها "بغداد اليوم"، اليوم الخميس (16 آيار 2024)، انه "نظراً للجهود الاستثنائية في كشف الجريمة والموقف البطولي وإلقاء القبض على قتلة الدكتور المتقاعد فيصل حسين الحويزي من قبل قائد شرطة محافظة النجف الاشرف ومجموعة من الضباط والمراتب الذين استبسلوا في أداء الواجب الأمني وبوقت قياسي في غضون ثلاثة عشر ساعة، يرجى التفضل بالاطلاع والنظر في إمكانية منحهم قدمًا تثميناً لجهودهم وتشجيعاً لهم في حفظ الأمن".

كما تضمنت الوثيقة هامش الوزير بالموافقة على صرف مكافئة نقدية وقدم ممتاز لمدة ستة اشهر .

وأفاد مصدر قضائي، الثلاثاء (14 آيار 2024)، بصدور حكم بالإعدام شنقاً بحق قتلة الدكتور المتقاعد فيصل الحويزي.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "محكمة جنايات النجف أصدرت، اليوم حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق قتلة الدكتور الحويزي".

وفي (3 آيار 2024)، أعلنت وزارة الداخلية، إلقاء القبض على قتلة طبيب الأسنان المتقاعد، (فيصل الحويزي) الذي عثر على جثته داخل منزله في محافظة النجف.

وذكرت الداخلية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وبجهد استخباري متميز ومن خلال المتابعة الميدانية، ألقت قوة مشتركة من خلية الصقور ومكافحة الإجرام في محافظة النجف الأشرف، القبض على القتلة".

وكانت نقابة أطباء الأسنان/ فرع النجف، أعلنت في وقت سابق، مقتل الدكتور المتقاعد فيصل الحويزي داخل منزله في النجف "اثر حادث اجرامي غادر".







