2024-05-16 11:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - اربيل

كشف مصدر مسؤول، اليوم الخميس (16 آيار 2024)، عن مباشرة وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان بأعداد قوائم الترفيعات للكوادر التربوية في الإقليم.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "وزارة المالية، باشرت بإعداد قوائم الترفيعات التي أقرتها حكومة الإقليم في اجتماع سابق".

وأضاف، أن "الترفيعات وعلاوات الملاكات التربوية التي توقفت منذ عام 2014 سيتم إعادتها اعتباراً من رواتب شهر آيار الحالي"، مؤكداً أنه "حتى الآن لا يوجد اتفاق مع وزارة المالية الاتحادية بهذا الخصوص".

والثلاثاء الماضي، كشف مصدر مطلع، عن موعد صرف رواتب الموظفين في إقليم كردستان بعد إرسال المبالغ من قبل وزارة المالية الاتحادية.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "وزارة المالية في حكومة الإقليم ستطلق اليوم جدولا برواتب الموظفين لشهر نيسان، ويبدأ التوزيع من يوم الأربعاء".

وأضاف، أن "صرف الرواتب سيبدأ من يوم الاربعاء في الاقليم على أن يستمر حتى يوم السبت المقبل كما ان المصارف ستستمر في الدوام حتى في يوم الجمعة، لغرض صرف رواتب جميع الوزارات والمؤسسات".

وكانت وزارة المالية الاتحادية، قد أعلنت في وقت سابق، إطلاق تمويلات الرواتب لموظفي إقليم كردستان المدنيين ومستحقات المعاقين في مديريات شبكة الحماية الاجتماعية والرعاية والتنمية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين ومستحقات شؤون الشهداء والمؤنفلين والعقود ومستحقات دوائر الإقليم، وذلك ضمن التخصيصات المالية لشهر نيسان لسنة 2024.











