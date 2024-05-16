2024-05-16 11:54:07 - المصدر: منصة إيشان

الرجل الذي حاول اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو أمس الأربعاء، واعتقلته الشرطة، هو شاعر وكاتب سلوفاكي معروف، اسمه Juraj Cintula وعمره 71 عاما. كما المعروف عنه تأسيسه لناد أدبي وإصداره 3 دواوين شعرية، وقبلها كان موظفا في شركة أمنية خاصة. ونقل موقع Aktuality.sk الإخباري السلوفاكي عن ابن سينتولا، أن والده هو المالك القانوني لرخصة […]

ظهرت المقالة تفاصيل عن محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا: شاعر أطلق عليه 5 رصاصات أولاً على Eishan.