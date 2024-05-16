2024-05-16 11:54:07 - المصدر: منصة إيشان

خلال السنوات الماضية، شهدت البلاد التي تتصدر الدول العربية بالتأثر في تغيرات المناخ العالمية، صيفا متطرفا بدرجات الحرارة، رافقه جفاف طال نهري دجلة والفرات وألقى بظلاله على الأهوار، ما تسبب بارتفاع نسبة الملوثات في البيئة المائية، لكن أمطار هذا العام قد تغير ملامح هذا الفصل الملتهب مقارنة بالأعوام الماضية. وقالت وزارة الموارد المائية، إنّ الخزين […]

ظهرت المقالة صيف 2024 في العراق.. الموارد متفائلة بالخزين المائي ومرصد يتوقع فصلا معتدلا أولاً على Eishan.