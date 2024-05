2024-05-16 12:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكد محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي، اليوم الخميس، أن المحافظة تعمل على افتتاح مدارس حكومية بمعايير دولية بعد أن أثبتت نجاحها في محافظات أخرى مثل كربلاء المقدسة و البصرة.وقال الإبراهيمي في بيان تلقته “شبكة أخبار الناصرية”، إن “المحافظة تعمل على افتتاح مدارس حكومية بمعايير دولية بعد أن...

The post [معاييرها دولية].. محافظ ذي قار: ماضون بافتتاح مدارس حكومية في عموم المحافظة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.