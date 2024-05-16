بارالمبي القوى يستهل مشاركته ببطولة العالم

2024-05-16 12:30:03 - المصدر: واع

بغداد - واعتنطلق اليوم الخميس، بمشاركة العراق، في العاصمة اليابانية طوكيو، منافسات بطولة العالم لألعاب قوى البارالمبية، وتستمر لغاية الثاني والعشرين من شهر أيار الحالي، وتعد المحطة الأخيرة المؤهلة لبارالمبياد باريس 2024.وقال رئيس الوفد فراس رحيم في تصريح لصحيفة (الصباح) تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “ البعثة العراقية وصلت إلى طوكيو قبل أربعة أيام لإقامة لقاءات ودية مع عدد من المنتخبات المتواجدة، إلى جانب التكيف مع الأجواء والملاعب".وأضاف رحيم أنه " يعول على قدرات لاعبينا في هذه اللعبة للحصول على البطاقات المؤهلة لأولمبياد باريس المقبل، خلال منافسات البطولة التي تبدأ اليوم، إذ تمكن العراق من حجز بطاقتين عن طريق اللاعب علي مبارك ضمن فعالية الأركاض، بعد إحرازه المركز الثالث في سباق 400م فئة 38، خلال بطولة العالم التي أقيمت في فرنسا العام الماضي، وكذلك تمكنت زميلته فاطمة فاضل من نيل المركز الرابع في فعالية 100م فئة 35".وتابع رحيم أن " تجمع طوكيو يعد فرصة مثالية لتحقيق نتائج إيجابية، بفضل الإعداد الجيد خلال الفترة الماضية، لاسيما أن المكتب التنفيذي في اللجنة البارالمبية حرص على توفير جميع مستلزمات عمل المدربين، ولاسيما للمنتخبات التي ضمنت التواجد في بارالمبياد باريس".