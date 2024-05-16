ارتفاع سعر نفط البصرة أكثر من 4 دولارات خلال الشهر الماضي

2024-05-16 12:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، يوم الخميس، بأن أسعار خام البصرة ارتفعت لأكثر من أربعة دولارات خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "سعر خام البصرة المتوسط بلغ خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي 87.01 دولاراً بارتفاع بلغ 4.88 دولاراً مقارنة 82.13 دولاراً لشهر آذار/ مارس الماضي".

وبينت أن "أسعار خام البصرة سجلت خلال العام الحالي معدل سعري بلغ 81.69 دولاراً، بينما سجل في العام 2023 بمعدل سعري بلغ 78.15 دولاراً".

ويصدر العراق النفط الخام لآسيا بنسبة 60%، ولأوروبا بحدود 25%، ولأمريكا 15%.