محافظ بغداد: مشروع مجاري ناحية الوحدة سيخدم اكثر من 100 ألف نسمة

2024-05-16 12:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، اليوم الخميس، أن مشروع مجاري حي الوحدة سيخدم حوالي 100 الف نسمة، فيما حث الشركة المنفذة لإنجاز المشروع بحسب الجدول الزمني المحدد.

وقال العلوي، خلال احتفالية وضع حجر الأساس لمشروع مجاري ناحية الوحدة الإستراتيجي ببغداد بحضور ورعاية رئيس الوزراء، حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشروع مجاري ناحية الوحدة الإستراتيجي يفتح الباب أمام مشاريع أخرى ترتكز عليه"، حاثا "الشركة المنفذة للمشروع لإنجازه بحسب الجدول الزمني المحدد".

وأضاف، أن "مشروع مجاري حي الوحدة يخدم حوالي 100 الف نسمة"، داعياً المواطنين في حي الوحدة، "للتعاون مع منفذي المشروع".

وأطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم الخميس، العمل في مشروع مجاري ناحية الوحدة الستراتيجي، جنوب العاصمة بغداد.