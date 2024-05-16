توجيه حكومي بضرورة الإسراع في استكمال متطلبات فتح وحدات لفحص الذهب

2024-05-16 12:40:08 - المصدر: الاقتصاد نيوز

وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، محمد علي تميم، اليوم الخميس، بضرورة الإسراع في استكمال متطلبات فتح وحدات لفحص الذهب. وذكر بيان لوزارة التخطيط، تلقته الاقتصاد نيوز أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، محمد علي تميم، ترأس اجتماعاً ضم وكيلي الوزارة ورئيسي هيئة الإحصاء والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وعدداً من المديرين العامين في الوزارة، جرى خلاله استعراض الإجراءات المتخذة من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية لاستكمال متطلبات فتح وحدات لفحص الذهب والمصوغات الثمينة في المطارات العراقية. وتابع، كما شهد الاجتماع مناقشة إجراءات وزارة التخطيط لإنشاء المنصة الإلكترونية الموحدة، الخاصة بالإعلان عن مناقصات الجهات الحكومية كافة، وفقاً لقانون الاستثمار العراقي. ووجه الوزير، بـ ضرورة الإسراع في استكمال تلك المتطلبات ومباشرة وحدات الفحص بعملها بأقرب وقت، وذلك لما يمثله الذهب من قوة للاقتصاد الوطني. من جانبه، استعرض رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، حسين علي داود، الإجراءات المتخذة في هذا المجال، مبيناً أنه تم توجيه الدعوة لعدد من الشركات العالمية المتخصصة لتوفير أحدث أجهزة الفحص، لافتاً الى أن الإجراءات تشهد تقدماً في مسارها.