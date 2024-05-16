بيانات التضخم تعزز توقعات خفض الفائدة وتضعف الدولار

2024-05-16 12:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تراجع الدولار لأدنى مستوى في عدة أشهر، اليوم الخميس (16 آيار 2024)، بعد أن سجل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة أبطأ معدلاته في 3 سنوات، مما عزز توقعات خفض أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم وزاد من الرهانات على أن العملة الامريكية ربما بلغت ذروتها للمرحلة الراهنة.

وفي آسيا، واصل الين الياباني التعافي للجلسة الثانية مسجلا أقوى مستوياته في أسبوعين عند 153.6 للدولار مع تقلص الفجوة بين العوائد الامريكية واليابانية.

وسجل الدولار الأسترالي، الذي صعد واحدا بالمئة الأربعاء، وهو أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 0.6714 دولار امريكي لكن مسيرته توقفت بعد ذلك بعد ارتفاع غير متوقع في البطالة بأستراليا. ووصل في أحدث التداولات إلى 0.6687 دولار.

وصعد اليورو لأعلى مستوى في شهرين عند 1.0895 دولار. كما زاد الدولار النيوزيلندي لأعلى مستوى في شهرين عند 0.6140 دولار. وسجل الجنيه الإسترليني أعلى مستوى له في شهر عند 1.27 دولار.



