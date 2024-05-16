مقتل فتاة عشرينية برصاص سائق دراجة غربي بغداد- صورة (تحديث)

2024-05-16 12:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الخميس، بمقتل فتاة عشرينية برصاص شخص يستقل دراجة نارية في منطقة اليرموك غربي بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الفتاة تعمل في مقهى في اليرموك بحسب إفادة فتاة كانت برفقتها.

وأضاف المصدر نقلاً عن الفتاة، أن القاتل تحدث مع الضحية قبل أن يفتح النار عبر سلاح مسدس وأودى بحياته.

وفي وقت لاحق وتعليقا على الحادث اشارت قيادة عمليات بغداد في بيان إلى قيام أحد الاشخاص "يقود دراجة نارية" بقتل شقيقتهُ بذريعة "غسل عار" وذلك بأطلاق النار عليها بالقرب من نادي اليرموك الترفيهي ضمن محلة 610" بجانب الكرخ.

ووفقا للبيان، فإن الجاني "لاذ بالفرار"، مشيرا الى أنه "تم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي، ولازالت قواتنا الامنية تلاحق الجاني لإلقاء القبض عليه وتسليمه الى مركز الشرطة لينال جزاءه العادل وفق القانون".