عمليات بغداد توضح ملابسات حادثة مقتل فتاة بمنطقة اليرموك على يد" سائق دراجة"

2024-05-16 12:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اوضحت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس (16 آيار 2024 )، ملابسات حادثة مقتل فتاة بمنطقة اليرموك في العاصمة على يد سائق دراجة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"،إن "احد الاشخاص كان يقود دراجة نارية قام بقتل شقيقتهُ بذريعة (غسل عار) وذلك بإطلاق النار عليها بالقرب من نادي اليرموك الترفيهي ضمن محلة 610 بجانب الكرخ في بغداد"، مبينة انه "تم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي".

واضافت ان "الجاني لاذ بالفرار، ولازالت القوات الامنية تلاحقه لإلقاء القبض عليه وتسليمه الى مركز الشرطة لينال جزاءه العادل وفقاً القانون".