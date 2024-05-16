شرطة بغداد الرصافة تطيح بشبكة للنصب والاحتيال

2024-05-16 12:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة شرطة بغداد/ الرصافة، اليوم الخميس (16 آيار 2024)، الإطاحة بشبكة للنصب والاحتيال في قضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بعد توفر معلومات دقيقة من خلال الجهد الاستخباري والمعلوماتي بتواجد المتهمين ضمن محافظة صلاح الدين والمطلوبين وفق أحكام المادة (456) ق ع، والمتهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين وتزييف الذهب وعدة شكاوى من المواطنين ضمن جانبي الكرخ والرصافة، تم تشكيل فريق عمل مختص من قبل قسم ومركز شرطة الشعب وثلة من الضباط والمنتسبين (مفارز مدنية) والتوجه إلى مكان تواجدهم".

وأضافت، أنه "تم نصب كمين محكم أدى إلى إلقاء القبض عليهم ضمن قضاء الدجيل وتم ضبط بحوزتهم عجلة نوع (جيب) التي يتم استخدامها بجرائمهم".

وأشارت إلى، أنه "تم ايداعهم في التوقيف لإكمال التحقيق معهم".















