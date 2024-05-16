بشار رسن ينهي مشواره في الدوري القطري ويكشف عن وجهته المقبلة

2024-05-16 13:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف لاعب المنخب العراقي لكرة القدم، بشار رسن، يوم الخميس، أنه أصبح لاعباً حراً بعد نهاية عقده مع نادي قطر القطري، مؤكداً أن وجهته المقبلة هي اللعب في دوري نجوم العراق.

وقال رسن لوكالة شفق نيوز، إن "عقدي انتهى مع قطر القطري وأصبحت لدي الحرية في اختيار الأندية التي ستقدم لي العروض لتمثيلها للموسم المقبل".

وأضاف "تلقيت عدداً من العروض من أندية محلية وخارجية لتمثيلها في الموسم المقبل، وأقوم حالياً بدراستها لاختيار الأفضل منها".

وتابع "تجربتي في الأندية القطرية كانت جيدة وقد استفدت منها كونه دوري محترفين وعلى مستوى عالٍ، كما استفدت مع الأندية الإيرانية من قبله".

وبين رسن "مثلّت نادي المرخية القطري على سبيل الإعارة من نادي قطر القطري وكان آخر فريق أمثله في قطر لكنه للدوري الأدنى للأسف، بعد أن جاء بالترتيب الأخير".

وأكد رسن "لا أنوي اللعب إلا في دوري نجوم العراق أو ما يوازيه من الدوريات وسأختار النادي الذي يناسبني في المرحلة المقبلة".

يذكر أن نادي قطر القطري أعار اللاعب بشار رسن إلى نادي المرخية حتى نهاية الموسم الحالي 2023-2024.