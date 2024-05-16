2024-05-16 13:30:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قطع سوّاق الشاحنات في محافظة نينوى، يوم الخميس، طريق الموصل - أربيل بشكل مؤقت احتجاجا على تعقيدات مرور سيارات الحمل والشاحنات، ونصبوا خياما للاعتصام لاعتراض طريق الصهاريج الحكومية.

‏وقال مصدر امني في محافظة نينوى لوكالة شفق نيوز، إن "سواق الشاحنات قطعوا بشكل مؤقت طريق الموصل - أربيل ضمن قضاء الحمدانية (شرق الموصل) إلا أن تدخلاً للقوات الأمنية أفضى إلى فتحه".

‏وأضاف المصدر أن "سواق الشاحنات نصبوا خياماً قرب قرية شيخ أمير ضمن قضاء الحمدانية وأعلنوا اعتصاما مفتوحا احتجاجا على العراقيل التي تواجه سواق الشاحنات عند دخولهم من وإلى الموصل والمحافظات العراقية الاخرى".

‏وتابع المصدر أن "سوّاق الشاحنات المعتصمون والذي يتراوح عددهم من 100 إلى 150 شخصا يعترضون طريق الشاحنات والصهاريج الحكومية التي تقوم بنقل المنتجات النفطية إلى محافظة نينوي من خلال عرقلة سيرها ورميها بالحجارة في إشارة إلى نوع من التظاهر والاحتجاج على القرارات والتعقيدات المتخذة ضدهم".