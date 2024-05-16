بحضور درجال.. اختتام الاجتماع الـ (34) للجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي

2024-05-16 13:36:03 - المصدر: واع

بغداد – واعاختتمت، اليوم الخميس، اجتماعاتُ الجمعية العمومية الـ (34) للاتحاد الآسيويّ لكرة القدم في العاصمةِ التايلاندية بانكوك برئاسةِ الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وحضور رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، عضو المكتب التنفيذيّ للاتحاد الآسيويّ عدنان درجال.وذكر بيان للاتحاد العراقي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" الاجتماع شدد على التأكيدِ باستمرارِ الدعم المُخصص للاتحاد الفلسطينيّ لكرة القدم، من خلال تصويتِ (47) عضواً، وتقديم المساعدة بإيجادِ حلٍ سريعٍ وفعال، بهدف تقليلِ الخسائر الفادحة لأرواح الأبرياء في الحرب على قطاع غزة، التي تهيمن على عناوين الأخبار العالمية."وأضاف أن" الاتحادُ الآسيويّ أعلن عن دخولِ عصرٍ جديدٍ من خلال الكشف عن الشعارات والعلامات الجديدة لمسابقاتِ الأندية المطوّرة، والتي تبدأ ابتداءً من موسم 2024 / 2025. والمسابقات الأربع الجديدة هي: دوري أبطال آسيا للنخبة ACL Elite، ودوري أبطال آسيا للسيدات AWCL، ودوري أبطال آسيا 2 ACL Two، ودوري التحدي الآسيوي ACGL. وسوف تؤدي الإصلاحاتُ الهيكلية على هذه البطولات إلى دخول حقبةٍ جديدةٍ لكرة القدم الآسيوية على صعيدِ الأندية، بحيث ستكون الشعاراتُ والعلاماتُ المصاحبة لمسابقاتِ الأندية انعكاساً واضحاً لمكانتها".