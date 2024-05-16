استبدال قوات وحفر خنادق ونصب كاميرات.. تحركات تركية "خطيرة" شمالي العراق

2024-05-16 13:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - دهوك

كشف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني علي ورهان، اليوم الخميس (16 آيار 2024)، عن تحركات تركية "مثيرة" و"خطيرة" في مناطق مختلفة من محافظة دهوك.

وقال ورهان في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "هناك تحركات للجيش التركي في مناطق باطوفا وقرى جبل متين وأطراف ناحية شيلادزي وقرى بالكيتي ومناطق قريبة من قضاء زاخو".

وأضاف ورهان، أن "القوات التركية أجرت عملية استبدال لقواتها الموجودة في عدد من القواعد"، لافتا الى انه "تم حفر خنادق جديدة على مرتفعات جبل متين".

وأشار إلى أن "هناك خطة لإنشاء قواعد عسكرية جديدة تقع على ارتفاع جبل كتين تسيطر من خلاله القوات التركية على مناطق واسعة ومهمة وتنصب كاميرات ومنظومات تصوير تسيطر فيها على العمادية وشيلادزي وكاني ماسي وغيرها من المناطق".

وكانت تقارير صحفية، اكدت الاثنين (22 نيسان 2024)، أن الجيش التركي سيقوم بتنفيذ عملية برية شاملة ضد عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض بعد زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان الى العراق.

ووفقا لصحيفة "Hürriyet " التركية، فان " القوات المسلحة التركية تتوقع إجراء عملية عسكرية برية واسعة النطاق في شمال العراق ضد حزب العمال الكردستاني في أشهر الصيف".

وكان أردوغان قد صرح مرات كثيرة بأن أنقرة تتوقع "حل قضية أمن الحدود" مع العراق في الصيف، وبحسب قوله فإن الجانب التركي يسعى أيضا إلى إنشاء ممر أمني بعمق 30 إلى 40 كيلومترا في سوريا.

وأوضحت الصحيفة أن "أنقرة تتوقع استخدام هذه العملية لإغلاق كامل الحدود مع العراق البالغ طولها 378 كيلومترا أمام المسلحين".

وكان العراق وتركيا قد وقعا الاثنين، (22 نيسان 2024)، خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الى العاصمة بغداد 26 مذكرة تفاهم بينها "مذكرة تفاهم في مجال التدريب العسكري، بين وزارتي الدفاع العراقية والتركية ومذكرة تفاهم بشأن التدريب والتعاون في مجال الصحة العسكرية، بين وزارتي الدفاع العراقية والتركية ومذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي بين هيأة التصنيع الحربي وسكرتارية الصناعات الدفاعية التركية ومذكرة تفاهم للتعاون الأمني، بين وزارتي الداخلية العراقية والتركية.