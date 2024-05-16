حكومة بغداد تتحرك لانهاء ملف الاختناقات المرورية.. "التنقل الجماعي" ضمن الحلول- عاجل

2024-05-16 13:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -بغداد

أكد مجلس محافظة بغداد، اليوم الخميس ( 16 آيار 2024)، نيته تقديم مقترحات عديدة الى الجهات الحكومية المختصة بشأن إنهاء الاختناقات المرورية في العاصمة، فيما اشار الى ان اعتماد "النقل الجماعي" سيسهم في الحد من الظاهرة.

وقالت عضو المجلس نورا الجحيشي في حديث لـ"بغداد اليوم"،ان "العمل على انشاء الجسور والانفاق يحل جزءً من ازمة الاختناقات المرورية في بغداد ولا يحل كل المشكلة"، مؤكدة "وجود مقترحات عديدة سنرفعها الى الجهات الحكومية المختصة منها فقرات تتعلق باستيراد السيارات وتسقيط بعض الموديلات"،مشيرة الى ان "الشارع لا يتحمل كل السيارات، مهما تم بناء مجسرات وغيرها".

واوضحت الجحيشي ان "هناك ضرورة للاعتماد على النقل الجماعي، فهذا سيحد بشكل كبير من الاختناقات المرورية"، منوهة الى ان "مشروع مترو بغداد سيكون عامل أساسي في حل جزءً كبير من ازمة الاختناقات المرورية".

وبينت ان "هناك اهتماماً حكومياً كبيراً بحل هذه الازمة التي تعاني منها بغداد منذ سنوات طويلة".

وكانت أمانة بغداد، قد كشفت في وقت سابق، بان الحزمة الاولى من مشاريع فك الاختناقات المرورية في العاصمة، ستُنجز نهاية العام 2024، وقال مدير عام العلاقات والاعلام بأمانة بغداد محمد الربيعي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن هناك زيادة في ديمومة العمل وسرعة الإنجاز".