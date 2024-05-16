بالوثيقة .. القضاء يقبل الطعن بتعليق الإجراءات الفنية والمالية لإنتخابات كردستان

2024-05-16 13:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قرر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس (16 آيار 2024)، قبول الطعن المقدم بشأن قرار تعليق الإجراءات الفنية والمالية لانتخابات إقليم كردستان.

وأشارت وثيقة صادرة من مجلس القضاء الأعلى، تلقتها "بغداد اليوم"، انه "لا يقبل الطعن بدستورية قانون الانتخابات والنصوص الواردة فيه قبل أقل من ستة اشهر من التاريخ المحدد لأجراء الانتخابات ويعد تجاوزاً على اختصاص الهيئة القضائية للانتخابات وإذ أن الفقه والقضاء استقر في العراق وغالبية الدول أن الحكم والقرار الذي يصدر على خلاف قواعد الاختصاص والتي هي من النظام العام يكون معدوماً ولا يترتب عليه أي أثر".











