اطلاق مشروع استراتيجي جنوب بغداد

2024-05-16 13:36:07 - المصدر: قناة الثامنة

أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،الخميس، إطلاق العمل في مشروع مجاري ناحية الوحدة التابعة لقضاء المدائن جنوب العاصمة بغداد. وأكد السوداني، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي، أن المشروع من بين مشاريع البنى التحتية التي تضمنتها أولويات الحكومة، والتي أصبحت واقعاً ملموساً يراه المواطن يومياً، وبدأت تظهر نتائجها الإيجابية، وهو جزء من بناء الثقة مع مؤسسات الدولة الخدمية، مشيراً إلى أنه لا يمكن التأخر كثيراً بعد اليوم في إنجاز المشاريع الخدمية أو مشاريع البنى التحتية الأساسية، التي تمثل عنصراً مهماً من عناصر تنمية اقتصادية لايمكن الانطلاق نحوها من دون هذه المشاريع. وأوضح رئيس مجلس الوزراء بأنه مع المباشرة بهذه المشاريع، ودخول