نتنياهو: الكارثة التي كانوا يتحدثون عنها لن تحدث

2024-05-16 13:36:07 - المصدر: قناة الثامنة

اكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم حدوث اية كارثة في مدينة رفح، فيما غادر أكثر من نصف مليون مواطن، المدينة، هربا من العمليات العسكرية الاسرائيلية. المنطقة الوحيدة في قطاع غزة التي كانت تأوي ما يقرب من مليون ونصف المليون من سكان القطاع هي رفح، الا انها لم تعد ملاذاً آمناً ويغادرها معظم اللاجئين، فيما يقول نتنياهو إن الكارثة التي كانوا يتحدثون عنها لن تحدث. مر أسبوعان على طلب الجيش الإسرائيلي بإخلاء سكان رفح إلى مخيمي جباليا والنصيرات وغادر المدينة منذ ذلك الحين أكثر من نصف مليون مواطن، بحسب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو. " قواتنا تقاتل في جميع أنحاء