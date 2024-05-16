2024-05-16 13:36:07 - المصدر: منصة إيشان

في 9 نيسان 2003، أسقطت القوات الأمريكية تمثال صدام حسين، رئيس النظام السابق، في ساحة الفردوس، إيذانا بزوال النظام الدكتاتوري نهائيا، لكن فرحة الخلاص من أهوال حزب البعث وسلطات صدام، تعثرت في طريق المقابر الجماعية التي تم اكتشافها منذ ذلك العام. “لقد اكتشفنا للتو 400 ألف جثة في مقابر جماعية”، هكذا صرح توني بلير، رئيس […]

ظهرت المقالة الروتين يطمر الأدلة والعراق يستعين بصائدي الأفاعي للوصول إلى مقابر جماعية غير مفتوحة أولاً على Eishan.