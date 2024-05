ذي قار: مصرع عامل وإصابة اثنين آخرين بانهيار جدار بناية مدرسية قيد الانشاء

2024-05-16 13:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أفاد مصدر أمني في شرطة ذي قار، اليوم الخميس، عن مصرع واصابة ثلاثة اشخاص بانهيار جدار بناية مدرسية قيد الانشاء في مدينة الناصرية. وقال المصدر ل”شبكة اخبار الناصرية” إن انهيار جدار بناية مدرسية اثناء العمل، تسبب بمصرع عامل واصابة اثنين اخرين”. واضاف، ان “الشرطة وصلت الى محل...

