2024-05-16 13:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، إطلاق خدمة “العراق هويتي” لإصدار البطاقة الوطنية مجانا للمشمولين بالرعاية في ذي قار. وقال مدير الحماية الاجتماعية لشؤون المرأة في ذي قار نوفل عبد الحميد، في حديث لـ”شبكة اخبار العراق”: “من اجل تخفيف عن كاهل الاسر الفقيرة المشمولين بالرعاية الاجتماعية...

