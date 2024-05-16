بعد الغياب لعامين.. مدرب الديوك يستدعي نجم الميرنغي

2024-05-16 13:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

سلط تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس (16 آيار 2024)، الضوء على استقرار ديدييه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي، على ضم لاعب فريق ريال مدريد الاسباني، لقائمة الديوك خلال بطولة يورو 2024.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، نقلا عن تقارير صحفية فرنسية، فإن ديشامب استقر على استدعاء فيرلاند ميندي الظهير الأيسر لريال مدريد لقائمة الديوك.

ولم يكن ديشامب يثق في ميندي، خلال بطولة كأس العالم في قطر، ولم يضمه وقرر تحويل كامافينجا لظهير أيسر، ولكن حاليا بعد الإصابة الخطيرة للوكاس هيرنانديز قرر ضم لاعب الميرنغي.

ولم يشارك ميندي مع منتخب فرنسا سوى في 9 مباريات فقط، منذ أول ظهور له مع الديوك في سبتمبر/أيلول 2019، ولم يضمه ديشامب منذ ما يقرب من عامين، حيث كان آخر استدعاء له في سبتمبر/أيلول 2022.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه من المتوقع أيضًا أن يكون تشواميني في قائمة فرنسا لبطولة أمم أوروبا، على الرغم من إصابته نتيجة الإجهاد والشكوك التي تحيط بمشاركته في نهائي دوري الأبطال أمام دورتموند في 1 يونيو/حزيران المقبل.

وأفاد التقرير، بأن تشواميني بالنسبة لديشامب، يعتبر لاعبا أساسيًا وهو مستعد للانتظار قدر الإمكان لمتابعة موقفه الطبي.

المصدر: وكالات