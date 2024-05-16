المحكمة الاتحادية تنظر بدعوى لمسرور بارزاني ضد مفوضية الانتخابات

2024-05-16 14:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، أنها ستنظر يوم الأحد المقبل بالدعوى المقامة أمامها من قبل رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني ضد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

ووفقا لبيان صادر عن المحكمة، فإنها الدعوى متضمنة "طلب الحكم بعدم دستورية المادة (2) من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان كوردستان العراق رقم (7) لسنة 2024 الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وأوضح البيان ان المحكمة الاتحادية العليا تنظر في تلك الدعوى وفقاً لاختصاصها المحدد بموجب المادة (93/ أولاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والتي تنص على ( تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة ).