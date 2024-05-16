ائتلاف المالكي: التلويح بإقالة محافظ بغداد محاولة ابتزاز ولدت ميتة

2024-05-16 14:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، اليوم الخميس، أن الحراك الهادف لإقالة محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، ما هو إلا محاولة "ابتزاز ولدت ميتة".

وقال القيادي في الائتلاف سعد المطلبي، لوكالة شفق نيوز، إن "حراك بعض أعضاء مجلس محافظة بغداد، الذي يهدف لإقالة محافظ بغداد هدفه ابتزاز المحافظ، لكن هذا الحراك ولد ميتاً وهناك صعوبة في نجاحه لأسباب سياسية وكذلك قانونية".

وبين أنه "من الناحية السياسية، المحافظ مدعوم من قبل أغلبية أعضاء مجلس المحافظة، والكتل ملتزمة بما اتفقت عليه وفق تقسيم المناصب بحسب الاستحقاقات الانتخابية".

وأضاف المطلبي "أما الصعوبة من الناحية القانونية، فقانون 21 لمجالس المحافظات، فيه مادة تتحدث عن الحد الأدنى لعمر المحافظ وهو 30 سنة وتركت العمر الأعلى دون أي تحديد، على اعتبار أن المحافظ يتم اختياره من أعضاء مجلس المحافظة وهم الوحيدون القادرون على إقالته ضمن الدستور، وهذا القانون ليس له علاقة بقانون التقاعد، فالمحافظ كحال رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، العمر مفتوح لهم، ولهذا نقول الحراك ولد ميتاً وكان له أهدافاً سياسية وكذلك شخصية".

يشار إلى أن 15 عضواً في مجلس محافظة بغداد، جمعوا تواقيع لإحالة محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، إلى التقاعد بعد بلوغه السن القانونية.