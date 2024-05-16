2024-05-16 14:24:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكنت فرق الدفاع المدني اليوم الخميس، من إخماد حريق اندلع في أرض زراعية في حاوي القيارة، (60 كيلومترا جنوب الموصل)، طال مساحة 40 دونما للحنطة والشعير.

وقال مدير بلدية القيارة ياسر البدراني لوكالة شفق نيوز، إن "فرق البلدية قدمت الإسناد لفرق الدفاع المدني وتمكنت من إخماد حريق اندلع في أرض زراعية بمساحة 40 دونما في حاوي القيارة".

وأوضح البدراني أن "الأرض كانت للحنطة والشعير وأن نصف المحصول كان قد تم حصده من قبل المزارعين، بيد أن المتبقي احترق نتيجة اندلاع النيران"، مبينا أن الحريق "استمر قرابة الساعة وشاركت البلدية بإخماد الحريق عبر استخدام الحوضيات والآليات الثقيلة".

وعن الأسباب، بين البدراني أن "فرق الدفاع المدني فتحت تحقيقا بالأمر وبانتظار ظهور النتائج".

وكان موسم حصاد القمح في نينوى قد بدأ قبل أيام، وسط توقعات بإنتاج وفير للحنطة والشعير بعد أن شهد الموسم الزراعي الحالي تحسنا كبيرا نتيجة سقوط كميات جيدة من الأمطار.