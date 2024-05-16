في ظل توقعات خفض الفائدة الأمريكية.. المعدن الاصفر ينتعش

2024-05-16 14:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

ارتفعت أسعار الذهب،اليوم الخميس ( 16 آيار 2024)، بعد صعود حاد في الجلسة الماضية مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة في أعقاب بيانات تضخم أسعار المستهلكين الأمريكية التي عززت احتمال خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/ آيلول.

وبحلول الساعة 0553 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2391.78 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع، الأربعاء.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2396.10 دولار.

وتراجع الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. كما لامست عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات أدنى مستوياتها في أكثر من شهر.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد "مع استئناف التضخم لمسار الهبوط ازدهر الذهب فعليا في المعاملات المبكرة ويبدو أنه يتجه صوب مستوى 2400 دولار.

وأضاف "مع ذلك، فإن الارتفاع المحتمل للدولار أو عوائد سندات الخزانة قد يكون أكبر عقبة أمام سعر الذهب في بقية الأسبوع".

وبالنسبة للمعادن الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 29.56 دولار للأونصة بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ فبراير/ شباط 2021 في وقت سابق من الجلسة.

كما خسر البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1009.68 دولار بينما ارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1068.67 دولار للأونصة، مسجلا أعلى مستوياته منذ 22 مايو / آيار من العام الماضي.

المصدر :وكالات