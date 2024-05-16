العراق يبيع قرابة 300 مليون دولار بمزاد العملة

2024-05-16 14:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار، يوم الخميس، أكثر من 281 مليون دولار في مزاد بيع العملة. وباع البنك المركزي باع في مزاده اليوم 281 مليوناً و134 ألفاً و221 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي. وذهبت معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات التي بلغت 259 مليوناً و94 ألفاً و221 دولاراً، مرتفعة بنسبة 91 عن المبيعات النقدية البالغة 22 مليوناً و40 ألف دولار. وبلغ عدد المصارف التي اشترت الدولار النقدي 5 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 16 مصرفا، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 25 شركة.