الاتحادية تحدد موعد النظر في الدعوى الخاصة بتسجيل قوائم مرشحي انتخابات برلمان كردستان

2024-05-16 14:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

حددت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، موعد النظر في الدعوى الخاصة بتسجيل قوائم مرشحي انتخابات برلمان كردستان.

وذكر إعلام المحكمة الاتحادية العليا، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "ستنظر المحكمة الاتحادية العليا يوم الأحد المصادف 19 /5 /2024 في الدعوى المقامة أمامها من رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان بالعدد (126/اتحادية/2024) ضد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المتضمنة طلب الحكم بعدم دستورية المادة (2) من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان كردستان العراق رقم (7) لسنة 2024 الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وأضاف البيان، أن "المحكمة الاتحادية العليا تنظر في تلك الدعوى وفقاً لاختصاصها المحدد بموجب المادة (93/ أولاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والتي تنص على (تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة ) ، لذا اقتضى التنويه إلى ذلك".