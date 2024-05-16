رئيس الوزراء يشدد على أهمية تعزيز جهود التعريف بالثقافة العراقية وعمقها العربي الإسلامي

2024-05-16 14:36:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

شدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، على أهمية تعزيز جهود التعريف بالثقافة العراقية وعمقها العربي الإسلامي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم الخميس، ممثل العراق الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة/ اليونسكو، أسعد تركي سواري، واستمع إلى عرض شامل للأنشطة التي تضطلع بها المنظمة الدولية في مجال اختصاصها مع العراق، والبرامج الثقافية والتعليمية والتربوية التي تُنفذ بالشراكة معها".

وأكد السوداني على، أن "تعكس مشاركات العراق في المحافل الثقافية وفي المنظمات الدولية، صورة العراق المتنامية التي تناسب تاريخه وإرثه الحضاري".

وأشار إلى "أهمية تعزيز جهود التعريف بالثقافة العراقية وعمقها العربي الإسلامي، والتعاون في مشروعي (إحياء مدينتي الموصل والبصرة القديمة)، المشتمل على حماية التراث العراقي للمدينتين وإعادة تأهيل المواقع التراثية فيهما، وكذلك التعريف بالنتاج الإبداعي الثري للمبدعين العراقيين، وتوسعة الشراكة بين العراق واليونسكو في مشاريع حفظ التراث المادي وغير المادي، ورعاية وتطوير وسائل حماية الآثار العراقية، وصيانتها بالتعاون مع مختلف الجهات الثقافية والأكاديمية العالمية المهتمة".