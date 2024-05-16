2024-05-16 14:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس ( 16 آيار 2024)، من الإطاحة "بارهابي" وآخر "مُبتز" في جانب الكرخ بالعاصمة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية وبالاشتراك مع مفرزة من مديرية استخبارات وأمن بغداد وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادتنا تمكنت من نصب كمين محكم نتج عنه اعتقال إرهابي ضمن منطقة الغزالية بجانب الكرخ والمتهم مطلوب وفق المادة 1/4 ارهاب".

وفي ذات السياق "تمكنت مفارز مكافحة الإجرام مكتب حي العامل من اعتقال مدان هارب محكوم غيابياً وفق المادة (430/جرائم التهديد والابتزاز) بعد تدقيق اسمه في قاعدة بيانات المطلوبين للقضاء من قبل مفارز المكافحة بجانب الكرخ".

واضافت انه "تم تسليم المتهمين الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقه".