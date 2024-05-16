ستفوق التوقعات.. رابطة المصارف الخاصة تعلن التوصل لأرقام متقدمة بعملية التحول الرقمي

2024-05-16 14:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملا

أشرت رابطة المصارف الخاصة، اليوم الخميس، منافع الشراكة مع اتحاد المصارف العربية على العراق، وفيما أعلنت التوصل لأرقام متقدمة في عملية التحول الرقمي، أعربت عن تفاؤلها بعودة المصارف الممنوعة من التعامل بالدولار لعملها الطبيعي.

وقال رئيس الرابطة وديع الحنظل، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اتحاد المصارف العربية هو تجمع عالمي عمره يتجاوز 45 عاماً وموجود في المنطقة والعالم، وشراكتنا معه ستقوي وضع المصارف العراقية في مصدر القرار سواء في الاتحاد الأوروبي أو الفيدرالي أو الخزانة الأمريكية".

وأضاف أن "الشراكة بين الرابطة واتحاد المصارف العربية سيرسم خارطة طريق لتبسيط الأمور لتنعكس إيجاباً على العراق".

وحول التحول الرقمي، أشار الحنظل، إلى "توجه رئيس الوزراء بعد لقائه بالرابطة، إضافة إلى توجه البنك المركزي إلى التحول الرقمي لتكريس مفهوم الشمول المالي، حيث إن الأرقام التي وصلنا إليها متفائلة جداً ومتقدمة"، لافتاً إلى أن "الأرقام ستكون خلال السنوات المقبلة تفوق التوقعات".

وعن حرمان بعض المصارف من التعامل بالدولار، بين رئيس رابطة المصارف أن "حرمان المصارف ليس الحالة الأولى في العراق، وإنما هناك بعض المصارف تعرضت للعقوبات ولكنها قليلة"، موضحاً أن "رئيس الوزراء شكل لجنة من البنك المركزي لمتابعة حرمان المصارف بعد زيارته إلى الولايات المتحدة، وهناك تفاؤل بعودة تلك المصارف إلى عملها الطبيعي".