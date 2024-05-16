إنجاز أنبوب نقل الغاز الجاف في حقلي الناصرية والغراف

2024-05-16 14:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أوضحت لجنة مشروع أنابيب التصريف للمنتوجات الغازية في حقلي الناصرية والغراف، اليوم الخميس، أنواع وأحجام الأنابيب المستخدمة في نقل الغاز، وفيما أشارت الى نسب إنجاز تلك الأنابيب، أكدت إكمال أنبوب نقل الغاز الجاف بنسبة 100بالمئة.

وقال رئيس اللجنة محمد حسين في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشروع أنابيب التصريف للمنتوجات الغازية يتضمن 3 أنابيب خارج موقعي مشروعي غاز الناصرية والغراف وهي (Drygas الغاز الجاف) و(LPG غاز الطبخ السائل) و(غاز المكثفات) موجودة خارج الموقع".

وأضاف، أن "أنبوب نقل الغاز الجاف الذي يستخدم لرفد الطاقة الكهربائية بطول 1.5 كم وأنبوب غاز المكثفات بطول 4 كم وقياس 6 عقدة والأنبوب الآخر غاز الطبخ بطول 27 كم وقياس 8 عقدة،الذي يمر بعدة تعارضات".

وأشار إلى أن "أنبوب نقل الغاز الجاف وصلت نسبة الإنجاز فيه 100 بالمئة، وتم تنفيذه من قبل كوادر شركة غاز الجنوب، وأن الأنبوبين الآخرين وصلت نسبة إنجازهما الى ما يقارب 84 % وتنفيذهما من قبل شركة المشاريع النفطية وبكوادر عراقية".

ولفت إلى، أن "هناك أنبوبين جديدين في حقلي الغراف والناصرية، لتغذية محطة مشروع استثمار غاز الناصرية والغراف".