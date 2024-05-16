توضيح من مدرب المنتخب الأولمبي بشأن الاستغناء عن الجهاز المساعد

2024-05-16 14:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – مؤيد الهاوي

أكد مدرب منتخبنا الأولمبي راضي شنيشل تمسكه بالجهاز الفني المساعد ولا نية للاستغناء عن خدماتهم خلال الفترة الحالية.

وقال شنيشل لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس: إن" الكادر الفني المساعد للمنتخب الأولمبي أدى ما عليه خلال الفترة الماضية وبذل مجهوداً كبيراً لرفع المستوى البدني والفني للاعبين وكانت نتيجة ذلك العمل هو التأهل باستحقاق الى أولمبياد باريس بعد المستوى الجيد في التصفيات الآسيوية، لذا لا توجد نية للاستغناء عن أي عنصر من عناصر الجهاز المساعد بل من الممكن إضافة عنصر جديد ".

وأضاف شنيشل، أن" اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس حددت أعداد الوفود المشاركة، الأمر الذي قد يجبرنا على تقليص عدد الكادر الفني في البطولة كما هو الحال في تفليص الكادر الإداري والطبي المرافق للمنتخب ".