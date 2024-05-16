2024-05-16 14:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الخميس (16 آيار 2024)، قرارا جديدا قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا ونهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي (كاف) بيانا أعلن خلاله "طرح كرة رسمية جديدة سيتم الاعتماد عليها في بطولات الموسم الجديد".

وتم إطلاق اسم (ola) على الكرة الرسمية لبطولات كاف والتي جاء تصميمها من روح أفريقيا وألوان وفنون من القارة السمراء.

يشار الى ان هذه الكلمة تعني الثروة والشرف والاحترام بلغات مختلفة.

وسيتم استخدام هذه الكرة بداية من لقاء الترجي التونسي والأهلي والمصري في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد غد السبت، كما سيتم اللعب بها في مباراة الزمالك المصري وضيفه نهضة بركان المغربي يوم الأحد المقبل في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

المصدر: وكالات



